По обвинению в покушении на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере перед судом предстанет 37-летний житель Гусь-Хрустального.

По обвинению в покушении на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере перед судом предстанет 37-летний житель Гусь-Хрустального. Об этом сообщила УМВД России по Владимирской области.Летом 2023 года полицейские остановили машину подозреваемого. Во время обыска был обнаружен свёрток с незаконным веществом общей массой около 150 граммов. На допросе гражданин рассказал, что планировал реализовать наркотики в Гусь-Хрустальном.Уголовное дело в отношении задержанного передано в суд. В ведомстве отмечают, что фигуранту грозит до 20 лет заключения.