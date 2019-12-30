Калиста Мэллори имеет ангельскую внешность. Американка имеет армию
поклонников.
Калиста Мэллори имеет ангельскую внешность. Американка имеет армию
поклонников.
Снимки девушки в соцсетях
набирают большую популярность. Пользователи портала Reddit.com обсуждают
фотографии Калисты в разделах "Ангельская красота" и "Богини".
В свои 18 лет американка имеет огромную армию поклонников. На
Мэллори в "Инстаграм" подписаны 24 тысячи человек.
Кроме того, Калиста имеет аккаунт в "Твиттере". Именно отсюда фанаты узнали возраст
красотки. В этой соцсети у девушки 14 тысяч читателей.
В микроблоге она делится мыслями обо всем. "Нет таких обстоятельств, которые заставили бы меня воспользоваться
общественным туалетом", "Любители мяса – настоящие психи", – написала Мэллори.
Примечательно, что
девушка уже успела обзавестись хейтерами. Они подозревают, что не вся красота Мэллори
натуральная. По их мнению, девушка прибегла к пластической коррекции ягодиц.