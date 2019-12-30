Калиста Мэллори имеет ангельскую внешность. Американка имеет армию поклонников.

Калиста Мэллори имеет ангельскую внешность. Американка имеет армиюпоклонников.Снимки девушки в соцсетяхнабирают большую популярность. Пользователи портала Reddit.com обсуждаютфотографии Калисты в разделах "Ангельская красота" и "Богини".В свои 18 лет американка имеет огромную армию поклонников. НаМэллори в "Инстаграм" подписаны 24 тысячи человек.Кроме того, Калиста имеет аккаунт в "Твиттере". Именно отсюда фанаты узнали возрасткрасотки. В этой соцсети у девушки 14 тысяч читателей.В микроблоге она делится мыслями обо всем. "Нет таких обстоятельств, которые заставили бы меня воспользоватьсяобщественным туалетом", "Любители мяса – настоящие психи", – написала Мэллори.Примечательно, чтодевушка уже успела обзавестись хейтерами. Они подозревают, что не вся красота Мэллоринатуральная. По их мнению, девушка прибегла к пластической коррекции ягодиц.