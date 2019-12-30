Луганская народная республика завершила обмен пленными в Донбассе, передав украинской стороне 25 человек и получив 63. Об этом рассказала представитель ЛНР в гуманитарной подгруппе Контактной группы, руководитель группы по обмену военнопленных ЛНР Ольга Кобцева.

Луганская народная республика завершила обмен пленными в Донбассе, передав украинской стороне 25 человек и получив 63. Об этом рассказала ТАСС представитель ЛНР в гуманитарной подгруппе Контактной группы, руководитель группы по обмену военнопленных ЛНР Ольга Кобцева.Первый за последние два года обмен пленными проходит в районе контрольного пункта въезда-выезда "Горловка" — "Майорское" на линии соприкосновения сторон в Донбассе. По словам Кобцевой, девять человек от участия в обмене отказались и остались на Украине.Также отказались участвовать в обмене пленными две девушки из самопровозглашенной Донецкой народной республики. Они останутся на территории ДНР, где до этого 16 месяцев находились в заключении по подозрению в шпионаже в пользу Киева."Мы местные, донецкие. В Украину возвращаться не хотим", — цитирует одну из них РИА Новости.Сообщалось, что Донецк и Луганск передадут Киеву 55 человек и рассчитывают получить 87 своих сторонников. Однако омбудсмен Донецкой народной республики Дарья Морозова уточнила: цифры могут измениться, и республики Донбасса получат большее число удерживавшихся Украиной лиц. В свою очередь, уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что Киев в рамках обмена намерен получить 80 человек.Источник в группе по организации переговоров контактной группы тем временем сообщил "Интерфаксу", что Киев и Донбасс согласовали обмен 200 удерживаемых лиц. По его словам, представители администраций ДНР и ЛНР взяли на себя обязательство передать представителям Киева 80 удерживаемых лиц, чье местонахождение и статус установлены и подтверждены.