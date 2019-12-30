Американского актера Зака Эфрона экстренно госпитализировали во время съемок его собственного приключенческого сериала. Инцидент произошел в начале декабря, сообщает Daily Mail. В рамках ..

Американского актера Зака Эфрона экстренно госпитализировали во время съемок его собственного приключенческого сериала. Инцидент произошел в начале декабря, сообщает Daily Mail.В рамках проекта артист с личным гидом пытался выжить в джунглях Папуа-Новой Гвинеи. Однако в диких лесах он заразился опасной инфекцией, схожей с брюшным тифом. Зак пытался терпеть вызванные болезнью осложнения, но недуг оказался сильнее. Спасатели доставили его в военный госпиталь в Австралии, где он прошел лечение, а затем улетел в США. Несмотря на произошедшее, Эфрон намерен вернуться к съемкам.