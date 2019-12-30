В Псковской области автобус съехал с дороги, вылетел в кювет и перевернулся. Пострадали десятки людей, сообщают По предварительным данным, причиной ДТП стало несоблюдение скоростного ..

В Псковской области автобус съехал с дороги, вылетел в кювет и перевернулся. Пострадали десятки людей, сообщаютПо предварительным данным, причиной ДТП стало несоблюдение скоростного режима при гололеде. В салоне автобуса находились 50 пассажиров, большинство из них – граждане Беларуси. В настоящее время известно о 24 пострадавших, среди них есть не менее трех детей: девочки 2006, 2008 и 2010 годов рождения. Многие люди получили переломы, ушибы головы и грудной клетки. Они были госпитализированы в Псковскую областную больницу.