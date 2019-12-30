В Нур-Султане завершилась встреча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным Барысом и екатеринбургским Автомобилистом. Хозяева льда добились победы со счетом 4:2 и обошли соперника в турнирной таблице Восточной конференции.

В Нур-Султане завершилась встреча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным "Барысом" и екатеринбургским "Автомобилистом". Хозяева льда добились победы со счетом 4:2 и обошли соперника в турнирной таблице Восточной конференции.В составе победителей дублем отметился Роман Старченко. Еще по шайбе записали на свой счет Кирилл Панюков и Никита Михайлис. За гостей отличились Артем Гареев и Найджел Доус."Барыс" набрал 53 очка и поднялся на третье место в турнирной таблице Восточной конференции. "Автомобилист" с 52 баллами опустился на четвертую строчку.