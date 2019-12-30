Кристина Черкасова поделилась подробностями того, как переносит свое положение. Супруга ведущего шоу Дом-2 пережила сильный токсикоз.

КристинаЧеркасова поделилась подробностями того, как переносит свое положение. Супругаведущего шоу "Дом-2" пережила сильный токсикоз.Девушка призналась,что первый триместр беременности дался ей очень тяжело. Пережить сложныйпериод ей помог любящий муж – ведущий шоу "Дом-2" Андрей Черкасов.Материал дополняется