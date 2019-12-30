У популярного продюсера Яны Рудковской требуют отчета.
Знаменитость призывают рассказать, на какие деньги в 90-е, она, простая
девушка, открыла салон маникюра и педикюра.
У популярного продюсера Яны Рудковской требуют отчета.
Знаменитость призывают рассказать, на какие деньги в 90-е, она, простая
девушка, открыла салон маникюра и педикюра.
Блогер Лена Миро в очередной раз напала на Яну Рудковскую.
Обозревательница не верит, что почти тридцать лет назад продюсер владела собственным
бизнесом в сфере красоты.
По словам Миро, Рудковская не могла познакомиться с будущим
мужем бизнесменом Виктором Батуриным в кабинете, где делают маникюр. Она не
понимает, что забыл уважаемый мужчина в салоне, куда ходят исключительно
представительницы прекрасного пола.
"Все участковые милиционеры знают, что под вывесками
маникюрных салонов скрывались в то время форменные бордели. И давайте совсем уж
начистоту? Откуда у бедной девки из Усть-Свиздюйска, отучившейся якобы на врача
на Алтае, деньги на открытие какого-либо приличного салона в Сочи?" – задает
вопросы обозревательница в личном ЖЖ.
Миро потребовала у объяснений. Лена призвала рассказать,
откуда появились деньги на открытие бизнеса.
20 Дек 2019 в 8:05 PST
Напомним, на написание нового пасквиля Лену Миро
вдохновил спор и Ксении Собчак. Журналистка в ютуб-шоу заявила,
что музыкальный продюсер в прошлом была маникюршей. В ответ Яна сказала, что владела салоном красоты. Будущая звезда не только руководила заведением, но и
вела прием как врач-косметолог.