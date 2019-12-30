У популярного продюсера Яны Рудковской требуют отчета. Знаменитость призывают рассказать, на какие деньги в 90-е, она, простая девушка, открыла салон маникюра и педикюра.

У популярного продюсера Яны Рудковской требуют отчета.Знаменитость призывают рассказать, на какие деньги в 90-е, она, простаядевушка, открыла салон маникюра и педикюра.Блогер Лена Миро в очередной раз напала на Яну Рудковскую.Обозревательница не верит, что почти тридцать лет назад продюсер владела собственнымбизнесом в сфере красоты.По словам Миро, Рудковская не могла познакомиться с будущиммужем бизнесменом Виктором Батуриным в кабинете, где делают маникюр. Она непонимает, что забыл уважаемый мужчина в салоне, куда ходят исключительнопредставительницы прекрасного пола."Все участковые милиционеры знают, что под вывескамиманикюрных салонов скрывались в то время форменные бордели. И давайте совсем ужначистоту? Откуда у бедной девки из Усть-Свиздюйска, отучившейся якобы на врачана Алтае, деньги на открытие какого-либо приличного салона в Сочи?" – задаетвопросы обозревательница в личном ЖЖ.Миро потребовала у объяснений. Лена призвала рассказать,откуда появились деньги на открытие бизнеса.20 Дек 2019 в 8:05 PSTНапомним, на написание нового пасквиля Лену Мировдохновил спор и Ксении Собчак. Журналистка в ютуб-шоу заявила,что музыкальный продюсер в прошлом была маникюршей. В ответ Яна сказала, что владела салоном красоты. Будущая звезда не только руководила заведением, но ивела прием как врач-косметолог.