В Англии состоялась игра 20-го тура регулярного чемпионата АПЛ по футболу между лондонскими Арсеналом и Челси. Победу в дерби праздновали аристократы со счетом 2:1. Канониры не могут выиграть уже четыре матча подряд.

В Англии состоялась игра 20-го тура регулярного чемпионата АПЛ по футболу между лондонскими "Арсеналом" и "Челси". Победу в дерби праздновали "аристократы" со счетом 2:1. "Канониры" не могут выиграть уже четыре матча подряд.Хозяева поля вышли вперед на 13-й минуте усилиями Пьера-Эмерика Обамеянга. Футболисты "Челси" отыгрались в концовке второго тайма. Автором гола стал Жоржиньо. А еще через четыре минуты победный гол за "синих" забил Тэмми Абрахам."Челси", набрав 35 очков, занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата. "Арсенал" с 24 баллами идет 12-м.