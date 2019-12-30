Поющая телеведущая Ольга Бузова стала жертвой жесткого розыгрыша.
Артистка не поняла, что над ней издеваются.
Поющая телеведущая Ольга Бузова стала жертвой жесткого розыгрыша.
Артистка не поняла, что над ней издеваются.
Украинские исполнители Monatik и Надя Дорофеева стали
участниками юмористического шоу на ютуб "Comment out". Гости проекта боролись
за новогодний приз: холодильник заполненный алкоголем, варениками и замороженными
окорочками.
В рамках шоу Дмитрию, именно так зовут Monatik в реальной
жизни, пришлось разыгрывать Ольгу Бузову по телефону. В беседе с российской знаменитостью
артист говорил следующий текс: "Привет, это Дима
Monatik
. Как дела?
Ты классный инфлюенсер, к тебе прислушиваются. У меня просьба. У нас проходит
экологическая акция. Можно тебя попросить выложить "сторис" или пост с призывом:
"Не выбрасываете старые дилдо и секс-игрушки вместе с органическим мусором. Они
попадают в океан и душат дельфинов". Понимаешь? Дилдо затыкает дырочку дельфинам
и они не могут дышать. Сделаешь? Я пришлю в WhatsApp коллаж с дельфином и дилдо".
Когда Monatik дозвонился до , та спокойно его
выслушала. Она наивно согласилась выполнить просьбу Дмитрия. Судя по всему, Ольга не
поняла, что такое дилдо (фаллоимитатор – прим.ред.), поэтому слова артиста ее
не смутили
"Ты пришли, пожалуйста. Я все посмотрю и, конечно, поддержу.
Я тоже за экологию и за дельфинов, и за мир во всем мире", – сказала
30 Дек 2019 в 2:29 PST
Когда поющая телеведущая повесила трубку, все присутствующие в студии
покатились со смеху. "Оля, спасибо! Ты прекрасна! Оля, ты такой добрый человек",
– кричал Monatik.