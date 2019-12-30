Поющая телеведущая Ольга Бузова стала жертвой жесткого розыгрыша. Артистка не поняла, что над ней издеваются.

Поющая телеведущая Ольга Бузова стала жертвой жесткого розыгрыша.Артистка не поняла, что над ней издеваются.Украинские исполнители Monatik и Надя Дорофеева сталиучастниками юмористического шоу на ютуб "Comment out". Гости проекта боролисьза новогодний приз: холодильник заполненный алкоголем, варениками и замороженнымиокорочками.В рамках шоу Дмитрию, именно так зовут Monatik в реальнойжизни, пришлось разыгрывать Ольгу Бузову по телефону. В беседе с российской знаменитостьюартист говорил следующий текс: "Привет, это ДимаMonatik. Как дела?Ты классный инфлюенсер, к тебе прислушиваются. У меня просьба. У нас проходитэкологическая акция. Можно тебя попросить выложить "сторис" или пост с призывом:"Не выбрасываете старые дилдо и секс-игрушки вместе с органическим мусором. Онипопадают в океан и душат дельфинов". Понимаешь? Дилдо затыкает дырочку дельфинами они не могут дышать. Сделаешь? Я пришлю в WhatsApp коллаж с дельфином и дилдо".Когда Monatik дозвонился до , та спокойно еговыслушала. Она наивно согласилась выполнить просьбу Дмитрия. Судя по всему, Ольга непоняла, что такое дилдо (фаллоимитатор – прим.ред.), поэтому слова артиста еене смутили"Ты пришли, пожалуйста. Я все посмотрю и, конечно, поддержу.Я тоже за экологию и за дельфинов, и за мир во всем мире", – сказала30 Дек 2019 в 2:29 PSTКогда поющая телеведущая повесила трубку, все присутствующие в студиипокатились со смеху. "Оля, спасибо! Ты прекрасна! Оля, ты такой добрый человек",– кричал Monatik.