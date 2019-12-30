Гендиректор ПАО Объединённая авиастроительная корпорация (ОАК) Юрий Слюсарь сообщил, что все производимые в России гражданские самолёты могут объединить в одну линейку с общим названием.

У российских гражданских самолетов может появиться единый бренд. Об этом рассказал генеральный директор Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь.По его словам, ребрендинг заключается в том, чтобы правильно сформировать целевое рыночное позиционирование структуры, которая будет заниматься созданием, производством и продажей гражданских самолетов, и правильно подойти к наименованию продуктов этого дивизиона. Возможно, появится единая линейка под единым названием всех самолетов.Юрий Слюсарь напомнил, что зарубежные коллеги в свое время выбрали именно такую модель. К тому же это выгодно, так как инвестиции идут в один бренд, а не рассеиваются по многим направлениям. Ведь продукты представлены в одном сегменте - гражданские самолеты.Возможно создание Дивизиона гражданской авиации, в который могут войти корпорация Иркут, реализующая программу МС-21, ГСС - производитель SSJ100, пояснил Слюсарь. Но пока конкретного решения нет.