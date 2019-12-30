Уходящий год радикально сблизил человека и робота. Мы все больше стали говорить об искусственном интеллекте, а тем временем по Москве уже ездят десятки беспилотных автомобилей от компании Яндекс в рамках правительственного эксперимента по тестированию беспилотного транспорта.

Уходящий год радикально сблизил человека и робота. Мы все больше стали говорить об искусственном интеллекте, а тем временем по Москве уже ездят десятки беспилотных автомобилей от компании "Яндекс" в рамках правительственного эксперимента по тестированию беспилотного транспорта.В этом году начались и тестовые заезды беспилотного автомобиля "КамАЗ-4308" — пока на заводской площадке, но зато такая машина управляется довольно точно и чувствует свои габариты — с погрешностью не более пяти сантиметров.Летом на МКС успешно слетал первый в истории человекоподобный робот-космонавт — Федор. Его всем даже хотелось одушевить, многие подписались на его аккаунт и оценили чувство юмора, когда тот объяснил задержку со стыковкой корабля со станцией тем, что попал в космическую пробку, а потом еще и пожаловался на космонавта Алексея Овчинина за то, что тому в какой-то момент пришла в голову идея треснуть Федора молотком. Ничего такого не случилось, но Федор все же пожаловался.В этом же году свинья Роза уже второй раз родила после того, как академик Дмитрий Пушкарь успешно вылечил ее от бесплодия, сделав операцию с помощью отечественного хирургического робота-ассистента.В Сеченовском университете впервые в этом году проведены уже десятки операций с помощью робота-травматолога. Все прошли успешно и без осложнений. Разработка не имеет аналогов в мире и используется для эндопротезирования коленного сустава. Хирург при этом в начальной стадии операции обеспечивает роботу доступ к коленному суставу, проводит оцифровку нужной зоны и ставит задачу, а уже потом робот справляется с основным этапом операции за 17 минут. Финальная часть протезирования за хирургом, но точность хирургического робота недоступна человеку.Робот "Промобот" от компании-резидента Сколково в этом году впервые стал штатным сотрудником пермского многофункционального центра госуслуг — МФЦ. Он консультирует клиентов, помогает им с навигацией и заполнением документов. Эти российские роботы работают уже в трех десятках стран мира.В мире робототехника стремительно развивается, и роботов не только берут в штат, но где-то им даже дают гражданство. Первым роботом с гражданством еще в позапрошлом году стала София. Ее создатель — дизайнер Дэвид Хэнсон. Когда-то он трудился в Walt Disney, а потом основал в Гонконге компанию имени себя — Hanson Robotics. Софии в Саудовской Аравии разрешили не закрывать черным лицо и даже сделали еще одно послабление, ведь по закону немусульманин в Саудовской Аравии получить гражданство не может. В Эр-Рияде провели внутреннюю работу и сочли, что будет исключение. София — красотка, она способна изображать человеческие эмоции, ворковать сладким голосом и поддерживать беседу.Успехи в точной механике, изобретении небывалых материалов, робототехнике и искусственном интеллекте позволили в этом году создать человекоподобных роботов нового поколения для занятия-сексом. Большинство из умных секс-машин — в образе женщин, что вызывает протест у феминисток. Искусственная кожа на ощупь уже практически неотличима от человеческой в разных местах, температура тела — 36,6 или любая по желанию пользователя, с внешностью проблем нет, с мимикой — все меньше, артикуляция губ соответствует произносимому.У таких роботов есть память, они узнают людей, шутят, подстраиваясь под особенности чувства юмора своего владельца, имитируют оргазм, отправляют sms и даже способны в себя по-настоящему влюбить. Ничего удивительного, ведь если исстари влюбляли в себя литературные персонажи, потом киногерои, то почему теперь это недоступно секс-роботу?Тем более что и куда более простые игрушки уже давно сделали это. Вот, например, японец Накадзима-сан. Ему — за 60. Женился на кукле. Нянчится с ней, вывозит на прогулки и даже приглашает с собой в бар. Так — уже несколько лет, проявляя удивительную преданность."Раньше я не мог себе представить, что значит жить с куклой, а не в браке с женой. Но сейчас уже могу. В последнее время у мужчин деградировало представление о жизненных ценностях. Женщины совершенно потеряли уверенность в том, что наличие рядом мужчины дает ей благополучное будущее. И получается, что люди практически перестали стремиться к браку", — считает Накадзима.Накадзима-сан говорит о Японии. И, быть может, с чрезмерным обобщением. Но все же факт, что в Японии — жесточайший демографический кризис, а многие считают, что страна — на грани вымирания. Но можно посмотреть на дело и с другой стороны. Сами куклы, а в перспективе и секс-роботы, несут человечеству и новые возможности, и огромную угрозу.Если говорить о возможностях, то какая-нибудь Саманта — детище испанского мастера Серхи Сантоса — вполне себе избавляет мужчин от двух главных страхов перед сексом, что распространяет сегодняшняя культура. Первый — риск заразиться. Без секса жизнь и вправду гигиеничнее. И второй — риск обвинений в сексуальных посягательствах. Многие ведь на Западе думают, уж если оскароносный Вайнштейн со всеми своими адвокатами так попал — вплоть до принудительного лечения курсом гормонов — то что могут сделать со мной?! А тут – Саманта: она и подстроится, и пошутит, и не обидится.А с девушкой-роботом даже можно сыграть и свадьбу. По крайней мере, так уже три года назад сделал китайский специалист по искусственному интеллекту Цзяцзя Чжэню. Близкие все торопили его с созданием семьи, а найти себе подходящую пару Цзяцзя смог, лишь влюбившись в искусственную подругу.Впрочем, до свадьбы доходит не всегда. Вот, что говорит японский продавец кукол: "Когда ты занимаешься любовью с женой, это же довольно хлопотно. А когда ты с куклой, все это не имеет никакого значения. Что касается срока службы, не могу точно сказать. Например, сравним со смартфоном. Можно по 30 сообщений в день отправлять, а можно раз в три дня почту открыть. Ну, и в зависимости от частоты пользования через год состояние смартфона будет разным".Так или иначе, а известный британский футуролог и инженер доктор Йен Пирсон уже заявил, что к середине нашего века традиционный секс отойдет на второй план, а секс с роботами станет популярнее, то есть уже при ныне живущем поколении.Трудно поверить, но факт, что направление развивается со скоростью взрыва. Не случайно на Западе появилась уже и новая сексуальная ориентация — цифросексуал. В нем — два направления: секс-VR — в очках виртуальной реальности — и секс с роботом. Что касается продолжения рода, то эту проблему будут решать опять же технологии — ЭКО и в перспективе искусственная матка. Так надежнее.Понятно, что для человечества, если мы не подготовимся к такому переходу заранее, последствия могут быть катастрофическими. Ведь если переключиться на роботов и "вынуть" из общества ту межполовую энергию, которая образуется между мужчинами и женщинами даже безо всякого секса, то можем ли мы себе представить, как это повлияет хотя бы на этикет, культуру, семью?Если робот станет заведомо более приятным собеседником и партнером, чем ближнее живое существо, то во что превратятся отношения "человек – человек"? И как повлияет это отчуждение на жизнь городов и стран, общественные иерархии, воспитание детей, представления о прекрасном и представления о добре и зле? Старик Фрейд рискует оказаться безнадежно забытым. Дополнять придется многие законы, включая Гражданский и Уголовный кодексы. А то, что грядущее вторжение роботов с элементами искусственного интеллекта в жизнь человечества многое изменит, так это к бабке не ходи. Понятно, что обществу и его институтам нужно готовиться: школе и системе образования в целом, семье, Церкви, военным, законодателям…Кстати, летом этого года депутат Законодательного собрания Ленобласти Владимир Петров внес законопроект о запрете организации борделей и притонов с использованием секс-кукол и секс-роботов. Если вы думаете, что это шаг на упреждение, то это не так. В России подобный бизнес уже развивается. И вполне себе легально. Как форма гостиницы, куда можно зайти на час-два или даже остановится на ночь. Заведения работают по иностранной франшизе.Ну и, наконец, несколько роботических образов наших дней. Поссийская робокрасавица Betsy выступила недавно с новогодними поздравлениями в префектуре Зеленограда. При этом распевала песни и загадывала загадки.Японский профессор Хироси Исигуро сначала прославился тем, что создал робота по своему подобию, и вот теперь 10-летний мальчик копирует мимику людей, моргает при разговоре, имитирует походку человека.Китайские инженеры сделали компаньона для детишек. Alpha — лучший подарок на Новый год. Alpha знает пока только китайский и английский. Может прочитать стишок или спеть песенку, готов поддержать простой диалог, а еще поможет с занятиями йогой, напомнит позвонить или поздравить друзей с днем рождения. Уже появилась и уменьшенная версия.Но механический человек не венец творения. В Германии увлекаются бионическими роботами. Муравьи, бабочки, стрекозы, чайки, кенгуру… Сходство — невероятное.Впрочем, американцы удивляют роботом-акробатом Atlas... Хотя и не всегда безупречно.В общем, мир меняется. 2020 год наверняка приблизит и новые времена. Надо стараться.