Норвежский футболист Ред Булл Зальцбург Эрлинг Холанд официально стал игроком дортмундской Боруссии. Об этом сообщил сайт немецкой команды. Контракт с 19-летним нападающим заключен до 30 июня 2024 года.

Норвежский футболист "Ред Булл Зальцбург" Эрлинг Холанд официально стал игроком дортмундской "Боруссии". Об этом сообщил сайт немецкой команды. Контракт с 19-летним нападающим заключен до 30 июня 2024 года.В текущем сезоне Эрлинг сумел забить 28 мячей и отдать семь голевых передач в 22 встречах во всех турнирах "Зальцбурга" на клубном уровне.Borussia Dortmund verpflichtet Erling Haaland. #Haaland2024 pic.twitter.com/NOHt7l7bgL— Borussia Dortmund (@BVB) December 29, 2019Ранее сообщалось, что видеть Холанда в своей команде хотят английский "Манчестер Юнайтед" и итальянские "Ювентус" и "Милан".