Не так давно Прохор Шаляпин нелестно высказался о более опытных звездах отечественной эстрады. За это исполнителя буквально вышвырнули из шоу-бизнеса.

Не так давно Прохор Шаляпин нелестно высказался о более опытных звездах отечественной эстрады. За это исполнителя буквально вышвырнули из шоу-бизнеса.О том, что некоторые знаменитости "засиделись" на своих местах уже неоднозначно высказывались многие знаменитости. Так Сергей Шнуров отметил, что с Новым годом поздравлять страну вновь будут Владимир Путин и Филипп Киркоров. Он заметил, что довольно часто в эфире мелькают одни и те же лица. Того же убеждения придерживается и Прохор Шаляпин.Член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Государственной Думе Вадим Манукян решил высказать свою точку зрения по этому поводу. Он отметил, что возможно после этих слов у Шаляпина появится возможность проявить себя."Я недавно общался с Шаляпиным и Соседовым, которые тему возвращения звезд прошлого на сцену в телевизионном эфире подняли. Я спросил у Прохора, а будет ли он на одном очень серьезном музыкальном мероприятии, которое закрывает год в шоу-бизнесе. Он мне ответил, что его там никто не ждет, а быть там просто для того, чтобы светить лицом он не хочет", – рассказал эксперт. По всей видимости, многие артисты не очень положительно отнеслись к его словам о том, что стоит выпустить на сцену более молодых исполнителей."Когда мы общались с Сергеем, он сказал, что очень переживает за то, что деньги в его банке, у которого отобрали лицензию, сгорели, и он оказался практически нищим. Я понимаю почему они оба недовольны ситуацией в шоу-бизнесе. Шаляпина в него пока полноценно не приняли, а Соседов раньше был у всех на устах из-за острых высказываний в эфирах о шоу-бизнесе, а сейчас его стало на ТВ значительно меньше", – подытожил Манукян.27 Дек 2019 в 11:44 PST