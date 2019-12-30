Накануне новогодних праздников в школе в поселке Мятлево Износковского района Калужской области появилась праздничная елка. Установил ее по просьбам местных жителей инвестор расположенного неподалеку экотехнопарка Калуга – компания Профземресурс.

Накануне новогодних праздников в школе в поселке Мятлево Износковского района Калужской области появилась праздничная елка. Установил ее по просьбам местных жителей инвестор расположенного неподалеку экотехнопарка "Калуга" – компания "Профземресурс".Учителя обратились к руководству экотехнопарка с просьбой помочь им приобрести искусственную ель с игрушками высотой 4-5 метров. Глава администрации Износковского района Владимир Леонов поддержал эту просьбу.Выбор именно искусственного дерева был обусловлен заботой об окружающей среде, что является одним из основных приоритетов в работе экотехнопарка "Калуга". Другим важнейшим его приоритетом выступает социальная поддержка населения района, так что руководство предприятия моментально одобрило приобретение новогодней елки.Теперь школьники, педагоги и все жители Мятлево смогут собраться рядом с зеленой красавицей. Все они уже выразили свою признательность "Профземресурсу" за прекрасный подарок к празднику.Напомним, что экотехнопарк "Калуга" и ранее активно помогал руководству и населению Износковского района, демонстрируя тем самым высокую социальную ответственность еще на стадии запуска проекта. Благодаря ему летом была отремонтирована школа в селе Шанский Завод, около нее появился современным спортивный комплекс. Для более чем 300 школьников района инвестор проекта экотехнопарка организовал поездки в Москву на новогодние представления, а практически столько же дошкольников получили от компании новогодние подарки.Кроме того, администрация экотехнопарка помогла районным властям в подготовке к празднованию Нового года. На 25 деревьях и фасадах общественных зданий при участи предприятия была смонтирована праздничная иллюминация. А на центральной площади райцентра – села Износки засияла огнями подарок трудового коллектива "Калуги" – новогодняя елка, вокруг которой в новогоднюю ночь соберутся жители района.