Музыкальный критик Сергей Соседов прокомментировал последние выступления Аллы Пугачевой. По мнению специалиста, Примадонне непозволительно выходить на сцену в ее состоянии.
<a href="https://33live.ru/novosti/30-12-2019-ele-dyshit-ekspert-o-sostoyanii-ally-pugachevoj.html" target="_blank">Еле дышит: эксперт о состоянии Аллы Пугачевой</a> - Музыкальный критик Сергей Соседов прокомментировал последние выступления Аллы Пугачевой. По мнению специалиста, Примадонне непозволительно выходить на сцену в ее состоянии.
[url=https://33live.ru/novosti/30-12-2019-ele-dyshit-ekspert-o-sostoyanii-ally-pugachevoj.html]Еле дышит: эксперт о состоянии Аллы Пугачевой[/url] - Музыкальный критик Сергей Соседов прокомментировал последние выступления Аллы Пугачевой. По мнению специалиста, Примадонне непозволительно выходить на сцену в ее состоянии.