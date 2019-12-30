Оказывается, новогодняя наряженная елочка может не только красиво стоять в комнате, но и парить в космосе. Удивлены? А сотрудники МКС показали, как это возможно.

Оказывается, новогодняя наряженная елочка может не только красиво стоять в комнате, но и парить в космосе. Удивлены? А сотрудники МКС показали, как это возможно.Экипаж заявил, что уже решительно настроен на празднование главного зимнего торжества. Они украсили искусственное дерево и отпустили его в "свободное плавание" по станции. Таким образом космонавты показали, как готовятся к Новому году.Как сообщает , помимо праздничного дерева на МКС имеются и подарки, и новогодние кушанья. Во время торжества космонавты смогут насладиться апельсинами, оливками, фисташками, финиками и другими деликатесами, которые им были доставлены "Прогрессом МС-13".