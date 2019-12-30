Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудил в воскресенье, 29 декабря, телефонном разговоре с канцлером Германии Ангелой Меркель ситуацию в Сирии и Ливии, а также вопросы двусторонних отношений.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудил в воскресенье, 29 декабря, телефонном разговоре с канцлером Германии Ангелой Меркель ситуацию в Сирии и Ливии, а также вопросы двусторонних отношений. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на администрацию турецкого лидера.Ранее стало известно, что Правительство национального согласия Ливии официально запросило у Турции военную помощь для отражения наступления на Триполи сил властей на востоке страны. Президент Турции утром 27 декабря утвердил меморандум, подписанный с Правительством национального согласия Ливии. Документ предусматривает обучение, подготовку военнослужащих и укрепление отношений между военными двух стран.Между тем маршал Халифа Хафтар, который сотрудничает с восточно-ливийскими властями, в середине декабря объявил о начале продвижения в Триполи и "решающего сражения". Пока ливийскую столицу контролируют силы международно признанного Правительства национального согласия во главе с Файезом Сарраджем.