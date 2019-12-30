Телеведущая Эвелина Бледанс решила встретить Новый год в теплых краях. Вместе со своим сыном знаменитость отправилась в Таиланд.

Телеведущая Эвелина Бледанс решила встретить Новый год в теплых краях. Вместе со своим сыном знаменитость отправилась в Таиланд.Актриса показала фрагмент своего райского отдыха. Она опубликовала ролик с пляжа в своем инстаграм-аккаунте.На видео она снимает сама себя. В кадр попало лишь закрытое солнцезащитными очками лицо светской львицы и ее грудь. Эвелина призналась, что ничего не видит из-за яркого солнца."Надеюсь, вы ощущаете красоту нашего пляжа, и все хотите приехать сюда", – подразнила поклонников звезда.Фолловеры пришли в восторг и от шикарных видов побережья, и от привлекательной Бледанс. "Да, красотка, шикарна, обалденна! И все вокруг просто волшебно!", – высказалась фанатка.