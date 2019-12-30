Известный фигурист Евгений Плющенко обожает все, что связано со льдом. Именно поэтому он частенько играет в хоккей в составе Ледяных волков.

Известный фигурист Евгений Плющенко обожает все, что связано со льдом. Именно поэтому он частенько играет в хоккей в составе "Ледяных волков".Одна из последних игр чуть не закончилась для олимпийского чемпиона трагедией. Во время столкновения корпус в корпус хоккеист из команды противников попал клюшкой супругу Яны Рудковской в лицо."Клюшка залетела мне под визор. Первое ощущение – что-то произошло с глазом. Когда я лег, то почувствовал, что течет кровь. У меня впервые в жизни появился страх. Страх быть одноглазым. Это ужасное состояние!", – поделился подробностями Плющенко в эфире шоу "ЯнаСупер".На удивление, жена Евгения, несмотря на весь ужас, смогла взять себя в руки. Продюсер совладала с эмоциями и лишь всплеснула руками."На самом деле, Яна тогда спокойно отнеслась, что мне очень понравилось. Будем лечиться", – заверил поклонников олимпийский чемпион.7 Окт 2019 в 8:29 PDTНапомним, известная певица Alessia Voice высказалась о проекте "ЯнаСупер. По ее мнению, шоу поможет зрителям лучше понять семью Плющенко. Как писали ранее "Дни.ру", супруги смогут открыться с другой стороны, обнажив то, что спрятано в глубинах.