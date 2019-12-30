Артист Филипп Киркоров стал гостем программы Модный приговор. В студии он появился не один, а со своей большой семьей: детьми, отцом Бедросом, тетей Мари и дядей Хари.

Артист Филипп Киркоров стал гостем программы "Модный приговор". В студии он появился не один, а со своей большой семьей: детьми, отцом Бедросом, тетей Мари и дядей Хари.Первым делом музыкант публично поблагодарил своего 87-летнего родителя за подаренную жизнь и за образование. После этого он представил россиянам свою тетю. Он признался, что весь дом лежит на ее плечах."Она руководит этим домом, полным смеха, радости и веселья. Тетя Мари – удивительная женщина", – подчеркнул певец.Также Киркоров добавил, что его родственница является популярной оперной певицей. По его мнению, у тети Мари волшебное сопрано."В нашем доме всегда звучит классическая музыка, мои дети растут на ней. Получают благодаря тете музыкальное образование", – поделился поп-король.28 Дек 2019 в 4:03 PSTДяди Хари, в свою очередь, далек от творчества. Он всю жизнь занимался бизнесом и спортом. Тем не менее, он очень близок Филиппу по духу."Дядя Хари ходит на каждые тренировки Мартина, занимается с ним футболом, стоит на воротах. Прошу заметить, что дяде 85 лет", – рассказал исполнитель.