Народную артистку России Галину Волчек похоронили в воскресенье на Новодевичьем кладбище.
Народную артистку России Галину Волчек похоронили в воскресенье на Новодевичьем кладбище. Как рассказал представитель пресс-службы театра "Современник", могила Волчек находится рядом с местом упокоения Марка Захарова.
"Она похоронена рядом со своим близким коллегой и другом", — сказали в пресс-службе.
Художественный руководитель театра "Современник" Галина Волчек скончалась в четверг после тяжелой болезни. Ей было 86 лет. С легендарным худруком попрощались в воскресенье в стенах театра, пишет РИА Новости.