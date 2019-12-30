Обмен пленными, состоявшийся в Горловке, - это реальный результат саммита в нормандском формате в Париже, написал твит глава МИД Украины Вадим Пристайко.

Обмен пленными, состоявшийся в Горловке, — это реальный результат саммита в нормандском формате в Париже, написал твит глава МИД Украины Вадим Пристайко.И самый лучший подарок для 76 украинских семей, добавил он. Между тем украинские власти свою работу продолжают и разыскивают граждан, которые могли оказаться в Донбассе, поскольку единственно применимый формат обмена – все на всех.В это воскресенье состоялся первый за два года большой обмен пленными между ЛНР, ДНР и Украиной. По предварительным данным, Донбасс передал 76 человек, Киев вернул 124 человека.Обмен происходил на линии соприкосновения в районе Горловки. За ним наблюдали представители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ и Международного комитета Красного Креста, передает ТАСС.В 2014 году Киев начал кампанию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые объявили о своей независимости после госпереворота. Жертвами конфликта уже стали 13 тысяч человек. Ситуацию в регионе пытаются уладить с помощью минских соглашений, однако перестрелки между сторонами продолжаются.