В матче 20-го тура английской премьер-лиги Ливерпуль на поле домашнего стадиона Энфилд обыграл Вулверхэмптон с минимальным счетом – 1:0. Единственный мяч у победителей встречи на 42-й минуте забил сенегальский вингер Садьо Мане.

В матче 20-го тура английской премьер-лиги "Ливерпуль" на поле домашнего стадиона "Энфилд" обыграл "Вулверхэмптон " с минимальным счетом – 1:0. Единственный мяч у победителей встречи на 42-й минуте забил сенегальский вингер Садьо Мане."Ливерпуль", не знающий поражений в текущем розыгрыше чемпионата Англии, с 55 очками лидирует в турнирной таблице, а "Вулверхэмптон", потерпевший второе поражение в последних пяти играх, расположился на седьмой строчке, имея в активе 30 очков.В следующем туре премьер-лиги подопечные Юргена Клоппа в четверг, 2 января, примут "Шеффилд Юнайтед", а команда Нуну Эшпириту Санту днем ранее на выезде сыграет с "Уотфордом".