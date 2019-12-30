Почетный президент Олимпийского комитета России Александр Жуков высказался по поводу поступка капитана молодежной канадской сборной, не снявшего шлем во время исполнения гимна России. По мнению чиновника, это было вызвано психологическим состоянием хоккеиста.

Почетный президент Олимпийского комитета России Александр Жуков высказался по поводу поступка капитана молодежной канадской сборной, не снявшего шлем во время исполнения гимна России. По мнению чиновника, это было вызвано психологическим состоянием хоккеиста."Не думаю, что он специально не стал снимать шлем. Парень, скорее всего, растерялся из-за результата. Канадцы потерпели самое крупное поражение в истории. У них у всех были расстроенные лица", – цитирует Жукова РИА Новости.Напомним, что сборная России разгромила команду Канады со счетом 6:0 в матче группового этапа молодежного чемпионата мира, который проходит в Чехии. Капитан канадцев Баррет Хэйтон во время гимна в честь победителей не снял шлем, после чего российские хоккеисты отказались пожать ему руку.Позже канадский хоккеист извинился. Он заявил, что во время гимна пытался переосмыслить неудачную игру, забыв снять шлем.