25 декабря в Кремле Владимир Путин провел заседание президентского Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

25 декабря в Кремле Владимир Путин провел заседание президентского Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. Обсуждали годовые итоги реализации нацпроектов. Их у нас — 12. За год только из федерального бюджета на них выделена колоссальная сумма — 1 триллион 750 миллиардов рублей. Но президент не устает напоминать чиновникам, что главное не деньги, а люди."Самый главный, ключевой результат, которого нам предстоит добиться, — это реальные перемены к лучшему в жизни людей, перемены, которые почувствуют наши граждане. Не уверен, что у большинства людей сейчас есть такое ощущение. Об этом говорят и опросы общественного мнения. Важнейшими, еще раз это повторю, безусловно, являются развитие экономики, инфраструктура, демография, здравоохранение, экология, культура. Национальные проекты — это уникальный инструмент, как мы с вами знаем и понимаем. Ничего подобного раньше по масштабу, по охвату у нас никогда не было, ничего подобного не применялось для достижения целей в тех сферах, которые я уже назвал", — отметил Путин.Успехов немало. Порядка одного миллиона российских семей получили поддержку государства: материнский капитал, выплаты при рождении третьего и последующих детей, оформили льготную ипотеку, а также смогли погасить часть ипотеки.За два года появились 54 тысячи новых мест в яслях. В полную силу заработала система профилактических медицинских осмотров. Диспансеризацию прошли 60 миллионов россиян.24,5 тысячи человек — втрое больше плана — переселили из аварийных домов. Также растет строительство нового жилья: за год — более 63 миллионов квадратных метров, что на 9% больше, чем в 2018-м.Острая тема — утилизация бытовых отходов вместо их захоронения. В 2019 году обработаны и утилизированы 15 миллионов тонн мусора — в два раза больше, чем годом ранее.Говорил президент и проблемах. Например, недостаточное взаимодействие федеральных и региональных органов власти."Еще раз хочу отметить: важнейший сквозной итог национальных проектов — это качественные изменения работы органов власти, новые современные подходы на всех уровнях управления. В этой связи вторая системная проблема — это пока еще недостаточное качество взаимодействия федеральных органов с региональными: Хотел бы еще раз повторить: федеральным властям нужно быть в постоянном контакте с коллегами из регионов, муниципалитетов, содействовать им в решении задач, приходить на помощь в трудных, нестандартных ситуациях. Необходимы каждодневное заинтересованное сотрудничество, полноценное партнерство и готовность работать по-новому и более эффективно всем вместе", — уверен Владимир Путин.