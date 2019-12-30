Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что отправит в нокаут российского бойца смешанных единоборств (ММА) Александра Емельяненко в пятом раунде с первого удара, если же этот поединок состоится.

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что отправит в нокаут российского бойца смешанных единоборств (ММА) Александра Емельяненко в пятом раунде с первого удара, если же этот поединок состоится."Во время воскресной тренировки меня опять спрашивают про поединок с Александром Емельяненко, – написал Кадыров в Telegram. – Говорю предельно ясно и конкретно. Если состоится бой с Емельяненко, то отвечаю, что в пятом раунде единственным и первым ударом я уложу его.Так что, ждите! Четыре с половиной раунда буду бегать по рингу, а в последнем раунде нанесу один удар. Короче, угадайте, в корпус или в голову?", – подытожил глава Чечни.Напомним, что Кадыров в шутку бросил вызов Емельяненко-младшему, заявив, что в последнее время пошла мода всем, кому не лень, бросать вызов Александру. Российский боец смешанного стиля согласился сразиться на ринге с главой Чечни.В субботу, 28 декабря, стало известно, что Александр Емельяненко проведет бой с Магомедом Исмаиловым. Поединок двух российских бойцов пройдет в Москве 3 апреля. На счету Александра 28 побед, 7 поражений и одна ничья. Магомед Исмаилов провел в октагоне 18 поединков. В 15 он выиграл, 2 проиграл и один бой завершился вничью.