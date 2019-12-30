То, как будет накрыт праздничный стол, может существенно повлиять на будущее членов семьи. Поэтому прислушаться важно к следующим традициям, пишет . Чтобы год был сытным и прибыльным, стол ..

То, как будет накрыт праздничный стол, может существенно повлиять на будущее членов семьи. Поэтому прислушаться важно к следующим традициям, пишет .Чтобы год был сытным и прибыльным, стол нужно организовать разнообразным и щедрым на угощенья. "На ком закончится бутылка шампанского, тот загадывает желание, дует в ее горлышко и отправляет в дальний угол до тех пор, пока оно не сбудется", – считают эксперты. Уточняется, что в изобилии должны быть простые спиртные напитки, будь то вина, коньяк, водка и компоты, без всяких замысловатых коктейлей, которые не придутся по нраву Крысе.