В Офисе президента Украины подтвердили завершение первого за последние два года обмена пленными, проходившего в районе контрольного пункта въезда-выезда Горловка - Майорское на линии соприкосновения сторон в Донбассе. По сообщению ОПУ в Фейсбуке, 76 человек, переданных Киеву представителями ДНР и ЛНР, находятся в безопасности на подконтрольной Украине территории.

В Офисе президента Украины подтвердили завершение первого за последние два года обмена пленными, проходившего в районе контрольного пункта въезда-выезда "Горловка" — "Майорское" на линии соприкосновения сторон в Донбассе. По сообщению ОПУ в "Фейсбуке", 76 человек, переданных Киеву представителями ДНР и ЛНР, находятся в безопасности на подконтрольной Украине территории.Представители ДНР ранее сообщили, что передали Киеву 51 человека в обмен на 61, а ЛНР — 25 человек в обмен на 63. Среди удерживаемых лиц, переданных Украиной ополченцам в рамках обмена пленными, и пять бывших бойцов украинского спецназа "Беркут", обвиняемых в стрельбе на Майдане в 2014 году. Накануне Киевский апелляционный суд смягчил им меру пресечения, изменив ее на личное поручительство.Бывших сотрудников "Беркута" — Павла Аброськина, Сергея Зинченко, Александра Маринченко, Сергея Тамтуру и Олега Янишевского — уже обменяли, сообщил "Укринформу" правозащитник и адвокат Валентин Рыбин.