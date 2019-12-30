Буквально пару месяцев назад режиссер Константин Богомолов и телеведущая Ксения Собчак связали себя узами брака. Супруги до сих пор не устают признаваться в своих чувствах друг другу.

Буквально пару месяцев назад режиссер Константин Богомолов и телеведущая Ксения Собчак связали себя узами брака. Супруги до сих пор не устают признаваться в своих чувствах друг другу.Поэт заявил, что не собирается в этот раз подводить итоги года. Он утверждает, что для него не имеет значения, какой год уходит, а какой приходит.Богомолов опубликовал один из свадебных снимков на своей странице в своем инстаграм-аккаунте. Он написал трогательный текст, который посвятил своей возлюбленной."У меня есть наблюдение. Очень простое. Вот живешь с человеком. И счастлив. Потом не видишься пару-тройку дней. Ну вроде обычное дело. Потом встречаешь в аэропорту в три ночи. И прыгаешь от счастья и видишь счастье в глазах напротив, и обнимаешь, и так хорошо вдвоём, как будто все только начинается. И невозможно оторваться. Люблю", – признался Константин.30 Дек 2019 в 12:10 PSTВ конце режиссер добавил, что впереди его ожидает все самое интересное, это только начало. Также он заявил, что теперь выйдет на связь с поклонниками только после праздников. Вероятно, они с Собчак планируют очередное путешествие.