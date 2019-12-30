Певица Валерия предстала в необычном смелом образе. Она показала один из нарядов, в котором снялась в клипе на песню Тысячи историй.

Певица Валерия предстала в необычном смелом образе.Она показала один из нарядов, в котором снялась в клипе на песню "Тысячи историй".Композициюартистка записала в дуэтес НАZИМА. 51-летняя певица Валерия заранее ожидала, что подвергнется критике зв свой внешний вид.Стилисты подобрали звезде довольно смелый образ, подразумевающий отсутствиеюбки. Ее исполнительнице заменил прозрачный жакет с черным ремнем.Снимкомпевица Валерия поделилась в "Инстаграм". Она явно была готова к тому, чтостанет объектом нападок общественности. Артистка сама написала замечания,которые ей собирались сделать фолловеры. "Вы же мать", "Чай не шестнадцать","Юбку забыла надеть", "И эту туда же", "Ни стыда ни совести", – подписалапевица Валерия фото.29 Дек 2019 в 12:19 PSTМатериал дополняется