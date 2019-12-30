Певица Валерия предстала в необычном смелом образе.
Она показала один из нарядов, в котором снялась в клипе на песню Тысячи историй.
Певица Валерия предстала в необычном смелом образе.
Она показала один из нарядов, в котором снялась в клипе на песню "Тысячи историй".
Композицию
артистка записала в дуэте
с НАZИМА. 51-летняя певица Валерия заранее ожидала, что подвергнется критике зв свой внешний вид.
Стилисты подобрали звезде довольно смелый образ, подразумевающий отсутствие
юбки. Ее исполнительнице заменил прозрачный жакет с черным ремнем.
Снимком
певица Валерия поделилась в "Инстаграм". Она явно была готова к тому, что
станет объектом нападок общественности. Артистка сама написала замечания,
которые ей собирались сделать фолловеры. "Вы же мать", "Чай не шестнадцать",
"Юбку забыла надеть", "И эту туда же", "Ни стыда ни совести", – подписала
певица Валерия фото.
29 Дек 2019 в 12:19 PST
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