В следующем, 2020 году певица Лолита вновь может пойти под
венец. По словам вокалистки, развод с пятым мужем пошел ей на пользу.
В следующем, 2020 году певица Лолита вновь может пойти под
венец. По словам вокалистки, развод с пятым мужем пошел ей на пользу.
Лолита Милявская призналась, что жаждет встретить нового возлюбленного.
Она не исключает, что в шестой раз отправится в ЗАГС. После скандального расставания с
тренером по сквошу Дмитрием Ивановым вокалистка уже оправилась.
"Развод всем идет на пользу. В том числе и мне. Мозги сразу
включаются. Избавляешься от ненужного в доме. Сейчас у меня все прекрасно,
никакой депрессии и близко нет. Я всегда уверена, что встречу любимого мужчину.
Потом встречаю его. Через какое-то время выясняется, что он козел. Это для меня
нормальное состояние. Может, еще не раз выйду замуж. Люблю, не могу это дело",
– сказала певица Лолита.
Интересно, что ранее артистка намекала, что у нее есть
любовник. В ютуб-шоу Максима Галкина вокалистка, отвечая на провокационный
вопрос, заявила, что секс у нее был "пять дней назад". Видимо, нынешнего мужчину
для серьезных отношений и брака не рассматривает.
16 Дек 2019 в 5:09 PST
Отметим, что уходящий год для вокалистки был очень сложным.
Артистке пришлось воевать с коммунальщиками. Знаменитость не соглашалась
со счетом, который ей выставило ТСЖ.
"Я выплатила весь долг, который приписал мне суд. Теперь у
меня мир с ТСЖ. Всего отдала 800 тысяч рублей. Денег мне не жалко. Зато теперь
в моем доме очень хорошая охрана. Всяким идиотам туда прорваться просто будет
невозможно", – сказала в эфире программы "Ты не поверишь!" на
канале НТВ.