Российская лыжница Наталья Непряева показала третий результат в спринте свободным стилем в рамках лыжной многодневки Тур де Ски, который проходит в швейцарском Ленцерхайде. Россиянка показала время 3 минуты 6,49 секунды, которое принесло ей бронзовую медаль.

Российская лыжница Наталья Непряева показала третий результат в спринте свободным стилем в рамках лыжной многодневки "Тур де Ски", который проходит в швейцарском Ленцерхайде. Россиянка показала время 3 минуты 6,49 секунды, которое принесло ей бронзовую медаль.Победу в гонке одержала Анамария Лампич из Словении (3 минуты 6,02 секунды)​​​. Второй стала норвежка Майкен Касперсен Фалла, уступившая лидеру 0,03 секунды.Непряева оказалась единственной представительницей России, которая сумела преодолеть рубеж квалификации.