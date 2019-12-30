Максим Фадеев поделился планами на Новый год. Продюсер весьма необычно встретит двенадцатый удар часов.

МаксимФадеев поделился планами на Новый год. Продюсер весьма необычно встретитдвенадцатый удар часов.Продюсер рассказал фолловерам, что этотновый год отпразднует совсем не так, какхотелось бы. Он будет лететь в самолете.Поинтересовался Максим Фадеев у своих фолловерови тем, встречал ли кто-нибудь праздник на огромной высоте. "Так получается, что Новый год будусправлять в небе! (в самолете). У кого такие случаи были?", – спросил продюсер.При этом Максим Фадеев выложил в свой "Инстаграм"архивное фото, на котором запечатлены события 2002 года – шоу "Фабрика Звезд –2". Также продюсер отметил, что это было очень давно, но вспоминает о томвремени он с теплом.28 Дек 2019 в 4:16 PSTНапомним, ранее перестал быть наставникомНаргиз Закировой. До этого его покинули Елена Темникова и Полина Гагарина. Отметим,что Наргиз ушла от продюсера с громким скандалом.Как писали "Дни.ру", и звезда шоу "Голос" сотрудничали с 2014года. Примечательно, что он зачастую расстается со своими исполнителями нанегативной ноте.