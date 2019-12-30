Максим
Фадеев поделился планами на Новый год. Продюсер весьма необычно встретит
двенадцатый удар часов.
Максим
Фадеев поделился планами на Новый год. Продюсер весьма необычно встретит
двенадцатый удар часов.
Продюсер рассказал фолловерам, что этот
новый год отпразднует совсем не так, как
хотелось бы. Он будет лететь в самолете.
Поинтересовался Максим Фадеев у своих фолловеров
и тем, встречал ли кто-нибудь праздник на огромной высоте. "Так получается, что Новый год буду
справлять в небе! (в самолете). У кого такие случаи были?", – спросил продюсер.
При этом Максим Фадеев выложил в свой "Инстаграм"
архивное фото, на котором запечатлены события 2002 года – шоу "Фабрика Звезд –
2". Также продюсер отметил, что это было очень давно, но вспоминает о том
времени он с теплом.
28 Дек 2019 в 4:16 PST
Напомним, ранее перестал быть наставником
Наргиз Закировой. До этого его покинули Елена Темникова и Полина Гагарина. Отметим,
что Наргиз ушла от продюсера с громким скандалом.
Как писали "Дни.ру", и звезда шоу "Голос" сотрудничали с 2014
года. Примечательно, что он зачастую расстается со своими исполнителями на
негативной ноте.