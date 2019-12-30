Прокуратура Ленинского района Ульяновска начала проверку после смерти четырехлетнего мальчика, который скончался ночью 25 декабря. Было установлено, что ребенок умер, по предварительным данным, от менингита, и это никак не связано с новогодним утренником в детском саду.

Прокуратура Ленинского района Ульяновска начала проверку после смерти четырехлетнего мальчика, который скончался ночью 25 декабря. Было установлено, что ребенок умер, по предварительным данным, от менингита, и это никак не связано с новогодним утренником в детском саду.Ранее ульяновские СМИ написали, что ребенку стало плохо после праздника, устроенного 24 декабря в честь Нового года в детском саду.Как сообщил старший помощник прокурора области Василий Зима, сотрудники правоохранительных органов все проверили и пришли к выводу, что никакой взаимосвязи между утренником и ухудшением состояния мальчика нет. В детском саду сразу же ввели карантин, всех детей обследовали врачи. Они пришли к выводу, что других заболевших среди воспитанников нет.Четырехлетний ребенок умер в областной детской инфекционной больнице, куда его привезли в тяжелом состоянии с диагнозом "менингококковая инфекция молниеносной формы". По этому факту следователи завели дело по статье о причинении смерти по неосторожности.Старший помощник областного прокурора добавил, что проверка показала, что мальчик скончался очень быстро. По его словам, родители вызвали ребенку скорую, но от госпитализации отказались, хотя медики и настаивали на этом. Позже мальчику опять пришлось вызывать бригаду скорой помощи. В этот раз его привезли в больницу, но спасти уже не успели.Расследование по этому факту продолжается, пишет РИА Новости.