Исполняющий обязанности директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что 2 января в столичном регионе ожидается потепление. Столбики термометров поднимутся выше отметки в 0 ..

Исполняющий обязанности директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что 2 января в столичном регионе ожидается потепление. Столбики термометров поднимутся выше отметки в 0 градусов, сообщает "".По словам синоптика, "зимняя" погода продержится в Москве и области до ночи 2 января: температура воздуха в темное время суток составит -7...-8 градусов холода. Однако днем показатели будут неуклонно расти вплоть до 3 градусов тепла. Метеоролог подчеркнул, что такая погода продержится до субботы.