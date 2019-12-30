В уходящем году репортажи из Сирии в выпусках новостей появлялись не так часто, как раньше. И это - отличный знак. Остатки боевиков атакуют все реже, количество вооруженных столкновений снизилась в разы.

Автор: Дмитрий КиселёвВ уходящем году репортажи из Сирии в выпусках новостей появлялись не так часто, как раньше. И это — отличный знак. Остатки боевиков атакуют все реже, количество вооруженных столкновений снизилась в разы.Сирия отошла от края пропасти, опасность создания исламского халифата миновала окончательно. Башар Асад, которого так хотели убрать американцы, сохранил пост главы государства. Сирия сберегла свой суверенитет и независимость. Для США это — неприятный урок. Для мира — сигнал. Работает новый центр силы — Россия. Не замечать этого факта уже не получается.В ноябре благодаря усилиями российской дипломатии и военных удалось предотвратить столкновение военных Турции и Сирии. При этом американцы с севера Сирии просто драпали, побросав свои обустроенные базы и союзников-курдов на растерзание турецкой армии. 27 декабря командующий российской группировкой войск в Сирии генерал-лейтенант Александр Чайко подвел итоги года."Ключевым событием года стало содействие правительству Сирии в установлении контроля над территорией в Заевфратье, в том числе блокирование районов проведения операции "Источник мира", совместные российско-турецкие патрулирования — с привлечением подразделений военной полиции, а также успешное решение задач по воздушному и наземному патрулированию", — отметил Чайко.Территория под контролем сирийской армии значительно увеличилась. Наконец, удалось войти в Ракку, превращенную американской авиацией в руины, и хоть как-то помочь мирным жителям, что бедствуют без нормальной еды, питьевой воды, лекарств и медпомощи.А если еще вспоминать, то в августе нашу авиабазу Хмеймим атаковали 6 боевых дронов. Все сбиты. Спустя месяц неизвестные беспилотники ударили по двум крупным нефтеперерабатывающим заводам в Саудовской Аравии. Американские системы ПВО дроны пропустили, даже не заметив их. Оказалось, что проданное саудитам за бешеные деньги американское оружие бесполезно.Автор: Евгений ДавыдовРоссийская военная полиция входит на бывший опорный пункт армии США. Совсем недавно там размещались около сотни морских пехотинцев. Сегодня въезжают "Тигры" и "Тайфуны".Провинция Ракка, населенный пункт Тель-ас-Самин. В опорный пункт американские военные превратили пустующую школу. Во дворе стояли и "Хаммер" и другая техника.Спецназ занимает ключевые точки, осматривается на местности. К работе приступают саперы. Территорию зачищают — после этого на базу заходят основные силы. Триколор на крыше — как обозначение присутствия.Очередная важнейшая точка в провинции Ракка — под контролем российской военной полиции. "Перекресток жизни" — здесь сходятся дороги в Эль-Камышлы, Кобани и Дейр-эз-Зор. До самой Ракки — всего 26 километров."Будем осуществлять патрулирование и выполнять задачи по обеспечению безопасности мирных жителей", — сказал один из офицеров военной полиции.Что такое безопасность, за годы войны жители провинции уже забыли. Центр Ракки. Здесь не работают саперы, на улицах не встретишь полицейских. Большие буквы на английском — признание в любви под слоем пыли. Цинично — на фоне того, что стало с городом после бомбардировок коалиции. Тысячи погибших от ракет и снарядов."Мы боимся! Везде боеприпасы. Их никто не убирает", — говорят местные жители.На съемки — 15 минут, не больше. В городе все еще остаются сторонники террористов. Заезжать в центральные районы Ракки опасаются даже вооруженные курдские отряды самообороны.Символ Ракки — пшеничный колос. До войны город кормил хлебом всю страну. Сегодня все поля — в сорняках. Огромные элеваторы стоят пустые.30 тысяч авиаударов — это официальные цифры ВВС Соединенных Штатов. 80% жилых кварталов уничтожены ковровыми бомбардировками коалиции. Вдоль главной дороги открыты первые лавки. Но покупателей почти нет. Люди лишь там, где продают лепешки и старую, поношенную одежду.Мирные жители приходят на эти руины, чтобы найти то, что можно продать, и выручить хоть какие-то деньги. Найти работу в Ракке сегодня практически невозможно. Впрочем, из разрушенных домов все ценное давно уже вынесли. Остались только бетонные стены.Дом, где живет Хасан, и домом назвать трудно. Верхний этаж разрушен ударом авиабомбы. От школы, куда он ходил вместе с друзьями, остался лишь забор с рисунками как напоминание о мирной жизни."Мы устали жить на этой свалке, в которую превратился наш город. У меня много детей — все они хотят жить в мире", — рассказала одна из местных жительниц.После того как бывший опорный пункт в Тель-ас-Самине покинули американские военные, зона ответственности российских патрулей выросла на сотни квадратных километров. А это десятки населенных пунктов. Все передвижения мобильных групп — под прикрытием с неба.Несколько лет по этим дорогам боевики подвозили в свою "столицу" подкрепление и боеприпасы. И вывозили награбленное — нефть и зерно. Присутствие американцев им не мешало.Как на севере страны сегодня относятся к военным коалиции, видно на этих кадрах. Сирийские военные не дают проехать колонне американской бронетехники недалеко от города Эль-Камышлы. Представить такое еще совсем недавно было невозможно. Сейчас под охрану российской военной полиции переходят новые объекты и направления. Колоннам под звездно-полосатым флагом приходится искать другие маршруты.