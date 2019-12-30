Новым художественным руководителем театра Современник после смерти Галины Волчек станет театральный режиссер Виктор Рыжаков. В настоящее время он руководит Центром имени Всеволода ..

Новым художественным руководителем театра "Современник" после смерти Галины Волчек станет театральный режиссер Виктор Рыжаков. В настоящее время он руководит Центром имени Всеволода Мейерхольда, сообщаетРыжков приступит к работе с 4 января. В центре имени Мейерхольда его сменит арт-директор Елена Ковальская.Напомним, что худрук "Современника", Народная артистка СССР Галина Волчек умерла 26 декабря в Боткинской больнице в возрасте 86 лет. Она возглавляла театр на протяжении 30 лет.