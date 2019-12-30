В Кремль Путину позвонили из Берлина. И это была Ангела Меркель - канцлер Германии. Она поддержала совместный проект Северный поток-2 и отметила прогресс в переговорах о транзите газа сквозь Украину в Новом году.

В Кремль Путину позвонили из Берлина. И это была Ангела Меркель — канцлер Германии. Она поддержала совместный проект "Северный поток-2" и отметила прогресс в переговорах о транзите газа сквозь Украину в Новом году. Кроме того, пресс-служба Кремля сообщила, что лидеры России и Германии позитивно оценили состоявшийся в Донбассе обмен удерживаемых лиц по схеме "всех установленных на всех установленных".Разумеется, Путин и Меркель обменялись поздравлениями по случаю Рождества и Нового года и условились о дальнейших контактах.Как проходил обмен пленными?Этих автобусов из Украины мы ждали на месте с 6 утра. Заодно наблюдали за тем, с какой тщательностью шла подготовка. За безопасность отвечало МВД. Усиленные патрули. Скрытые посты наблюдения. Снайперские позиции. Мышь не проскочит. В 9 утра появились первые автобусы из ДНР.С последнего обмена прошло ровно два года и два дня. Но опыт не потерян. Не к чему придраться. Идеальная организация. Как только закончили с военнопленными из Донецка, тут же прибыла луганская колонна.Согласование списков шло всю ночь перед обменом. Наверное, самую бессонную ночь для тех, кому уже сообщили, что они внесены в список.В двух следственных изоляторах Донецка и Луганска и еще в нескольких колониях находились те, кого будут передавать украинской стороне. Одни — под стражей три месяца, другие — полгода. Но есть и такие, кто попали в плен в самом начале боевых действий. В прошлые списки по обмену их фамилии не вошли — не было подтверждения со стороны Украины. Но удар за партнеров по переговорам здесь, в СИЗО, держит представительница ДНР.Подтвержденный Василий Константинович проявил себя на обмене во всей красе. На медаль на Украине наговорил точно. Пообещал вернуться в Донецк на белом коне."Если будет возможно, то буду служить дальше", — признался военнопленный Василий Жемницкий.Ко встрече с сыном все готово. На елке — игрушки, которым двадцать восемь лет. Покупали как раз в тот год, когда Виталий родился. Он ушел на фронт в самом начале боевых действий. В Горловке так поступило большинство мужчин.Три ранения — два в живот и одно в ногу. Пленен в бою. Всю информацию о сыне Наталья получает от Красного Креста. Звонит каждый день, прислушивается к шагам в подъезде. Семь ступенек до родного порога — как лестница в бесконечность.Виталий Кулагин под конвоем уже неделю. Пришел на блокпост ДНР с оружием, нетрезвый, требовал продолжения банкета. Пришлось арестовать. Его плен начался с экскурсии по Донецку и окрестностям. Будучи свидетелем тех событий, я сам рассказал Виталию, что происходило на Киевском проспекте в июле 2014 года.У подножья мемориала в центре города — далеко не полный список детей, погибших во время войны.Другая сторона Донецка. Как-будто вчера был обстрел. Дома разбиты, ничего пока не восстановлено. Трафик не оживленный.На Киевском проспекте автобусы разворачиваются. Дальше проезд есть, но некому ехать, потому что негде жить. Район аэропорта. Улица Стратонавтов. Украинская артиллерия утюжила этот малоэтажный Донецк несколько месяцев. Слышно, как ветер гуляет по разбитым домам. На улице — звенящая тишина.Виталий говорил, что ждет обмена, а под конец задумался, хочет ли возвращаться домой. Мало того что грозит срок за дезертирство, но еще и могут вернуть назад, на линию фронта.А на войне как на войне, только стало потише. Десять километров от центра Донецка, если по прямой.В четырех километрах — знаменитая фильтровальная станция. За ней — украинские войска. Здесь пока безопасно. Но щиты напоминают о том, что было вчера.Звуки орудий мешают бойцам поверить в сказку о прекращении огня, постоянно звучащую из Киева. С украинской стороны нет да и залетят мина или снаряд. Народная милиция молчит, ответный огонь не открывает. Окопались хорошо.Крутая Балка — болевая точка на карте Донецкой народной республики. Находится фактически в серой зоне. Раньше была между двух огней. Сейчас страдает от украинской артиллерии. Но даже здесь люди не озлобились. Понимают, как тяжело тем, кто оказался в плену."Не должны люди томиться. Конечно, у каждого свое понятие. У них — своя правда, у наших — своя. Но чтобы люди сидели взаперти где-то мучились... У них семьи есть, каждый хочет дома быть", — говоря местные жители.Процедура обмена длилась без малого восемь часов. Все закончилось, когда последние автобусы в сопровождении сотрудников ОБСЕ уехали в сторону Украины.Возможно, кто-то из этих людей, и сам того не желая, поможет остановить боевые действия в Донбассе. Ведь земля, как говорят, слухами полнится. А этим солдатам есть о чем рассказать.Украина встречает Новый год, оглядываясь на старый. В нем президентом избрали Владимира Зеленского. Он делал то, что в его возможностях, чтобы развести в определенных районах Вооруженные силы с Донбассом, запустить обмен пленными и подписать формулу Штайнмайера по особому статусу Донбасса. Благодаря всему этому проведена встреча в Париже в "нормандском формате". В результате личное Знакомство Путина и Зеленского состоялось 9 декабря. Тогда же согласились, что Минские соглашения незыблемы и изменению не подлежат. До Нового года огонь на линии разграничения нужно полностью прекратить, а пленных по формуле "всех установленных на всех установленных" — обменять.Событие — сегодня. Далее — трехсторонняя Контактная группа будет согласовывать все правовые аспекты особого порядка местного самоуправления для Донбасса. Если дело пойдет успешно, то новая встреча может состояться уже в Берлине где-то в апреле.Договора по газу — поставкам и транзиту в Европу — с Украиной пока нет, но предварительный протокол все же подписан. Для поставок и транзита его недостаточно, но надежда успеть пока остается.