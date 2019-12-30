× HTML-Код для вставки в блог или сайт

<a href="https://33live.ru/novosti/30-12-2019-oficialnoe-zayavlenie-materi-timati-posle-likvidacii-ego-sosushhej-docheri.html" target="_blank">Официальное заявление матери Тимати после ликвидации его сосущей дочери</a> - После того, как в Сети появилось видео, на котором дочь рэпера Тимати взяла в рот палец на ноге у бабушки, разразился скандал. Симона Юнусова отреагировала на критику.