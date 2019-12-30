В следующем, 2020 году певица Лолита вновь может пойти под венец. По словам вокалистки, развод с пятым мужем пошел ей на пользу.

В следующем, 2020 году певица Лолита вновь может пойти подвенец. По словам вокалистки, развод с пятым мужем пошел ей на пользу.Лолита Милявская призналась, что жаждет встретить нового возлюбленного.Она не исключает, что в шестой раз отправится в ЗАГС. После скандального расставания стренером по сквошу Дмитрием Ивановым вокалистка уже оправилась."Развод всем идет на пользу. В том числе и мне. Мозги сразувключаются. Избавляешься от ненужного в доме. Сейчас у меня все прекрасно,никакой депрессии и близко нет. Я всегда уверена, что встречу любимого мужчину.Потом встречаю его. Через какое-то время выясняется, что он козел. Это для менянормальное состояние. Может, еще не раз выйду замуж. Люблю, не могу это дело",– сказала певица Лолита.Интересно, что ранее артистка намекала, что у нее естьлюбовник. В ютуб-шоу Максима Галкина вокалистка, отвечая на провокационныйвопрос, заявила, что секс у нее был "пять дней назад". Видимо, нынешнего мужчинудля серьезных отношений и брака не рассматривает.16 Дек 2019 в 5:09 PSTОтметим, что уходящий год для вокалистки был очень сложным.Артистке пришлось воевать с коммунальщиками. Знаменитость не соглашаласьсо счетом, который ей выставило ТСЖ."Я выплатила весь долг, который приписал мне суд. Теперь уменя мир с ТСЖ. Всего отдала 800 тысяч рублей. Денег мне не жалко. Зато теперьв моем доме очень хорошая охрана. Всяким идиотам туда прорваться просто будетневозможно", – сказала в эфире программы "Ты не поверишь!" наканале НТВ.