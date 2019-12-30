Елена Яковлева очень переживает за сына. Денис Шальных избавляется от татуировок на лице.

Елена Яковлева очень переживает за сына. Денис Шальных избавляется от татуировок на лице.Актриса обижается,когда в соцсетях ее единственного сына называют фриком. По словам ЕленыЯковлевой, в юности Денис наделал много ошибок, за которые теперь вынужден расплачиваться."Оставьте ребенка в покое! Да,он очень нашалил с собой и своим лицом, а сейчас хочет от этого избавиться", – приводитслова артистки сайт . Звезда морально поддерживаетнаследника.Материал дополняется