Елена Яковлева очень переживает за сына. Денис Шальных избавляется от татуировок на лице.
Елена Яковлева очень переживает за сына. Денис Шальных избавляется от татуировок на лице.
Актриса обижается,
когда в соцсетях ее единственного сына называют фриком. По словам Елены
Яковлевой, в юности Денис наделал много ошибок, за которые теперь вынужден расплачиваться.
"Оставьте ребенка в покое! Да,
он очень нашалил с собой и своим лицом, а сейчас хочет от этого избавиться", – приводит
слова артистки сайт . Звезда морально поддерживает
наследника.
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