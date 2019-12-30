В отношении безработного 48-летнего мужчины из Вологодской области возбуждено уголовное дело за убийство 49-летнего товарища. Поводом для преступления послужила ссора из-за квартиры, ..

В отношении безработного 48-летнего мужчины из Вологодской области возбуждено уголовное дело за убийство 49-летнего товарища. Поводом для преступления послужила ссора из-за квартиры, сообщает .Следователи установили, что предполагаемый злоумышленник длительное время проживал у приятеля. Между ними произошел конфликт, после которого хозяин потребовал съехать. Квартирант отказался и нанес ему смертельный удар ножом. Убийца остался в доме и не открывал никому до тех пор, пока дверь не взломали.