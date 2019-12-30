Аналитики отмечают, что среди самых богатых россиян больше всех в 2019 году заработал совладелец Норильского никеля Владимир Потанин. Его состояние увеличилось на 8,5 миллиарда долларов. По ..

Аналитики отмечают, что среди самых богатых россиян больше всех в 2019 году заработал совладелец "Норильского никеля" Владимир Потанин. Его состояние увеличилось на 8,5 миллиарда долларов.По данным экспертов, за год стали богаче 23 российских миллиардера, сообщаетНа втором месте оказался президент "Лукойла" Вагит Аликперов, годовая прибыль которого составила 6,2 миллиарда долларов. Бронза досталась совладельцу НОВАТЭКа Леониду Михельсону: его капитал вырос на 5,2 миллиарда долларов. Помимо них богаче стали Геннадий Тимченко и Владимир Лисин, доходы которых составили 4,3 и 3,5 миллиарда соответственно.