Железнодорожное сообщение через Керченский пролив было запущено 23 декабря. Большинство людей довольны новыми поездами по Крымскому мосту, но некоторые выражают недовольство.

Железнодорожное сообщение через Керченский пролив было запущено 23 декабря. Большинство людей довольны новыми поездами по Крымскому мосту, но некоторые выражают недовольство.Жители полуострова раскритиковали запуск железнодорожного сообщения. Об этом пишет украинский портал "Обозреватель", периодически публикующий сомнительную информацию про Крымский мост.Корреспонденты приводят сообщение блогера с ником RoksolanaToday&Крым. "Вообще не вижу желающих целовать паровоз. Русофобствуют сильно", – написала пользователь на своей странице в "Твиттер".Журналисты утверждают: крымчане выражают недовольство открытием железной дороги. "Ну приехал и что? А толку только никакого!" – приводят украинские СМИ слова некоего Павла Ходорова, которого они называют жителем Симферополя.Другие комментаторы призвали прекратить радоваться знаменательному событию. "Ну приехал поезд и приехал. Прямо восьмое чудо света открыли. Уже тошнит", – написала некая Алена Юрьевна.Другие обратили внимание на цены на полуострове. После открытия они продолжают расти. "Лучше бы цены на бензин снизили и налоги", – возмущаются пользователи.Железнодорожное движение через Крымский мост 23 декабря открыл президент Владимир Путин. Глава государства первым пересек Керченский пролив на поезде.Сейчас через ходят поезда от Санкт-Петербурга до Севастополя и от Москвы до Симферополя. Вскоре откроются новые маршруты.