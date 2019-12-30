Николай Басков сделал важное заявление. Певец намерен
выкупить квартиру Филиппа Киркорова.
<a href="https://33live.ru/novosti/30-12-2019-pogryazshego-v-dolgax-filippa-kirkorova-xotyat-lishit-zhilya-cherez-podstavnyx-lic.html" target="_blank">Погрязшего в долгах Филиппа Киркорова хотят лишить жилья через подставных лиц</a> - Николай Басков сделал важное заявление. Певец намерен
выкупить квартиру Филиппа Киркорова.
[url=https://33live.ru/novosti/30-12-2019-pogryazshego-v-dolgax-filippa-kirkorova-xotyat-lishit-zhilya-cherez-podstavnyx-lic.html]Погрязшего в долгах Филиппа Киркорова хотят лишить жилья через подставных лиц[/url] - Николай Басков сделал важное заявление. Певец намерен
выкупить квартиру Филиппа Киркорова.