Николай Басков сделал важное заявление. Певец намерен
выкупить квартиру Филиппа Киркорова.
Николай Басков сделал важное заявление. Певец намерен
выкупить квартиру Филиппа Киркорова.
Артист хотел через подставных лиц приобрести недвижимость короля российской
эстрады. Таганский районный суд Москвы постановил выставить квартиру Филиппа
Киркорова на торги по иску латвийского банка ABLV Bank, которому певец задолжал
779 тысяч евро.
Николай Басков поучаствовал в съемках главного новогоднего концерта "Песня
года". Между съемками он общался по телефону. "Найди какую-нибудь фирму, чтобы
уши мои не торчали. Пусть они собьют цену и выкупят его халупу. Сделаю ремонтик
и приглашу Филиппка на новоселье в его же бывшую квартиру. Этот лох голос от
злости потеряет", – цитирует Баскова .
прокомментировал информацию о долге банку. "Да у меня один
костюм стоит 90 тысяч евро! Продам десяток вещей из гардероба – и долг
латвийскому банку погашен", – заявил певец.
19 Дек 2019 в 6:22 PST
Ранее стал гостем шоу "Привет, Андрей!" с Андреем Малаховым. В ходе передачи он
признался, что за полгода похудел на 24 килограмма. Ведущий был крайне удивлен
его рассказом. По словам артиста, перемены в жизни и внешности начались с
минувшего "Евровидения".