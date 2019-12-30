Николай Басков сделал важное заявление. Певец намерен выкупить квартиру Филиппа Киркорова.

Николай Басков сделал важное заявление. Певец намеренвыкупить квартиру Филиппа Киркорова.Артист хотел через подставных лиц приобрести недвижимость короля российскойэстрады. Таганский районный суд Москвы постановил выставить квартиру ФилиппаКиркорова на торги по иску латвийского банка ABLV Bank, которому певец задолжал779 тысяч евро.Николай Басков поучаствовал в съемках главного новогоднего концерта "Песнягода". Между съемками он общался по телефону. "Найди какую-нибудь фирму, чтобыуши мои не торчали. Пусть они собьют цену и выкупят его халупу. Сделаю ремонтики приглашу Филиппка на новоселье в его же бывшую квартиру. Этот лох голос отзлости потеряет", – цитирует Баскова .прокомментировал информацию о долге банку. "Да у меня одинкостюм стоит 90 тысяч евро! Продам десяток вещей из гардероба – и долглатвийскому банку погашен", – заявил певец.19 Дек 2019 в 6:22 PSTРанее стал гостем шоу "Привет, Андрей!" с Андреем Малаховым. В ходе передачи онпризнался, что за полгода похудел на 24 килограмма. Ведущий был крайне удивленего рассказом. По словам артиста, перемены в жизни и внешности начались сминувшего "Евровидения".