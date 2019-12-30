Визиты полицейских межмуниципального отдела МВД России «Гусь-Хрустальный» к ребятам подшефного Центра стали уже доброй традицией.

Визиты полицейских межмуниципального отдела МВД России «Гусь-Хрустальный» в новогодние праздники к воспитанникам подшефного Центра стали уже доброй традицией.В канун празднования Нового года в рамках акции «Полицейский Дед Мороз» сотрудники полиции и представители Общественного совета при ОМВД побывали в гостях у детей социального реабилитационного центра, расположенного в поселке Уршельский Гусь-Хрустального района.Воспитанники Центра увидели театрализованное новогоднее представление с участием Полицейских Деда Мороза и Снегурочки, водили со сказочными персонажами хоровод вокруг елки, читали праздничные стихотворения, участвовали в конкурсах и отгадывали загадки.В завершение мероприятия полицейские и общественники поздравили ребят с наступающим Новым годом и пожелали им осуществления всех самых заветных желаний и хороших отметок в учебе. Каждому ребенку стражи порядка вручили игрушки и сладкие подарки.