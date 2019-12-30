В преддверии новогодних праздников сотрудники полиции приехали к ребятам с теплыми пожеланиями и сладкими подарками

В рамках ежегодной акции «Полицейский Дед Мороз» сотрудники ОМВД России по Кольчугинскому району посетили подшефный Кольчугинский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних, где поздравили его воспитанников с наступающим Новым годом и Рождеством.Полицейские – давние друзья центра. Они шефствуют над ним уже много лет. Стражи порядка с удовольствием приходят в гости к мальчишкам и девчонкам, проводят различные мероприятия и правовые уроки. В преддверии новогодних праздников сотрудники полиции приехали к ребятам с теплыми пожеланиями и сладкими подарками. Поздравляя своих подопечных, временно исполняющий обязанности начальника отделения по работе с личным составом Кольчугинского ОМВД Артем Вахеев вместе с инспекторами по делам несовершеннолетних Натальей Гавриловой и Марией Климиной пожелали детям исполнения самых заветных желаний и успехов в учебе, и напомнили правила безопасного поведения в каникулы.