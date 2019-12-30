Обвиняемый настаивал на том, что причиной ДТП послужила поломка автомобиля

Октябрьский районный суд города Владимира признал 39-летнего бывшего полицейского виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшем за собой по неосторожности смерть человека, сообщает СледКом РФ по Владимирской области.Днём 9 июля сотрудник ИВС УМВД по городу Владимиру, находясь на службе, ехал за рулём грузового автомобиля, предназначенного для перевозки подозреваемых и обвиняемых. Двигаясь с превышением скорости, он сбил дорожного рабочего, укладывавшего асфальт на дороге.Потерпевшего доставили в больницу, где вскоре он скончался от полученных травм. Обвиняемый настаивал на том, что причиной ДТП послужила поломка автомобиля, однако экспертиза постановила, что автозак работал исправно.Суд назначил наказание в виде 1 года лишения свободы условно.